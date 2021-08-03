LATAM meldet solide Junizahlen

LATAM Boeing 787 Dreamliner (Foto: Boeing)

LATAM Airlines konnte im Juni 2021 insgesamt 2,661 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, im Vorjahresjuni waren es wegen Corona lediglich 273 Tausend Passagiere.

Das Angebot wurde bei den beiden Fluggesellschaften LAN und TAM von 742 Millionen Sitzplatzkilometer auf 4,254 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, während sich die Nachfrage von 456 Millionen Sitzplatzkilometer auf 3,074 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung erreichte im Juni 72,2 Prozent, dies entspricht einer Verbesserung von 10,8 Prozentpunkten.

Die Frachtleistung hat sich um 11,9 Prozent auf 218 Millionen Tonnenkilometer verschlechtert, die Frachtauslastung erreichte dabei 62,8 Prozent.