LATAM meldet solide Julizahlen

LATAM Boeing 787 Dreamliner (Foto: Boeing)

LATAM Airlines konnte im Juli 2021 insgesamt 3,637 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, im Vorjahresjuli waren es wegen Corona lediglich 490 Tausend Passagiere.

Das Angebot wurde bei den beiden Fluggesellschaften LAN und TAM von 1,213 Milliarden Sitzplatzkilometer auf 6,007 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, während sich die Nachfrage von 733 Millionen Sitzplatzkilometer auf 4,435 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung erreichte im Juli 73,8 Prozent, dies entspricht einer Verbesserung von 13,4 Prozentpunkten.

Die Frachtleistung hat sich um 7,7 Prozent auf 242 Millionen Tonnenkilometer verbessert, die Frachtauslastung erreichte dabei 62,0 Prozent.