LATAM meldet mehr Passagiere

LAN Boeing 787-8 (Foto: LAN)

Mit den beiden fusionierten Fluggesellschaften LAN und TAM flogen im November 2019 mehr Passagiere.

Bei LATAM sind im November 6,538 Millionen Passagiere zugestiegen, das waren neun Prozent mehr als die beiden Airlines im November 2018 zusammen transportiert haben. Das Angebot wurde um 1,5 Prozent auf 12,601 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 3,3 Prozent auf 10,409 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung erreichte im November 82,6 Prozent, dies entspricht einer Verschlechterung von 0,6 Prozentpunkten.

Die Frachtleistung hat sich um 2,9 Prozent auf 321 Millionen Tonnenkilometer verbessert.

Mit LATAM flogen in den ersten elf Monaten des laufenden Jahres 67,319 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 7,5 Prozent.