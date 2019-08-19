LATAM meldet mehr Passagiere

LAN Boeing 787-8 (Foto: LAN)

Bei LATAM sind im Juli 2019 insgesamt 6,700 Millionen Passagiere zugestiegen, das waren 7,8 Prozent mehr als LAN und TAM im Juli 2018 zusammen transportiert haben.

Das Angebot wurde um 3,4 Prozent auf 13,182 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, während sich die Nachfrage um 3,9 Prozent auf 11,135 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung erreichte im Juli 84,5 Prozent, dies entspricht einer Zunahme von 0,4 Prozentpunkten.

Die Frachtleistung hat sich um 2,2 Prozent auf 289 Millionen Tonnenkilometer verbessert.

In den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres konnten LAN und TAM insgesamt 41,748 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, das entspricht einem Wachstum von 7,2 Prozent.