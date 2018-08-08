LATAM meldet mehr Passagiere

TAM Airbus A320 (Foto: Airbus)

Bei LATAM sind im Juli 2018 insgesamt 6,216 Millionen Passagiere zugestiegen, das waren 0,7 Prozent mehr als LAN und TAM im Juli 2017 zusammen transportiert haben.

Das Angebot wurde um 3,6 Prozent auf 12,751 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, während sich die Nachfrage um 1,1 Prozent auf 10,716 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung erreichte im Juli 84,0 Prozent, dies entspricht einer Abnahme von 2,1 Prozentpunkten.

Die Frachtleistung hat sich um 12,9 Prozent auf 312 Millionen Tonnenkilometer verbessert.

In den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres konnten LAN und TAM insgesamt 38,952 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, das entspricht einem leichten Wachstum von 2,3 Prozent.