LATAM meldet Septemberzahlen

LATAM Boeing 787 Dreamliner (Foto: Boeing)

LATAM Airlines konnte im September 2021 insgesamt 4,126 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, im Vorjahresseptember waren es wegen Corona 1,306 Millionen Passagiere.

Das Angebot wurde bei den beiden Fluggesellschaften LAN und TAM von 2,436 Milliarden Sitzplatzkilometer auf 6,592 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, während sich die Nachfrage von 1,695 Milliarden Sitzplatzkilometer auf 5,017 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung erreichte im September 76,1 Prozent, dies entspricht einer Verbesserung von 6,5 Prozentpunkten. Vor der Corona Krise im September 2019 konnte LATAM noch 6,118 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen.

Die Frachtleistung hat sich um 2,4 Prozent auf 243 Millionen Tonnenkilometer verbessert, die Frachtauslastung erreichte dabei 60,8 Prozent.