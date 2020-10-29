LATAM meldet Passagierzahlen

LATAM Boeing 787 Dreamliner (Foto: Boeing)

Bei LATAM sind im September 2020 insgesamt 1,306 Millionen Passagiere zugestiegen (Vorjahresseptember 6,118 Millionen), das waren Corona bedingt 78,6 Prozent weniger als im Vorjahresseptember.

Bei den beiden Fluggesellschaften LAN und TAM wurde Angebot um 80 Prozent auf 2,436 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut, während sich die Nachfrage um 83,1 Prozent auf 1,695 Milliarden Sitzplatzkilometer verschlechtert. Die Auslastung erreichte im September 69,6 Prozent, dies entspricht einer Verschlechterung von 12,9 Prozentpunkten.

Die Frachtleistung hat sich um 15,3 Prozent auf 238 Millionen Tonnenkilometer verschlechtert.

Mit LATAM flogen in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres 20,895 Millionen Passagiere, wegen der Corona Gesundheitskrise entspricht dies einem Einbruch von 61,5 Prozent.