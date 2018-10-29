LATAM meldet Passagierzahlen

LATAM Airbus A320neo (Foto: Airbus)

Bei LATAM sind im September 2018 insgesamt 5,642 Millionen Passagiere zugestiegen, das waren 0,4 Prozent mehr als die beiden Airlines LAN und TAM im September 2017 zusammen transportiert haben.

Das Angebot wurde um acht Prozent auf 11,894 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 2,4 Prozent auf 9,739 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung erreichte im September 81,9 Prozent, dies entspricht einer Verschlechterung von 4,5 Prozentpunkten.

Die Frachtleistung hat sich um 2,7 Prozent auf 293 Millionen Tonnenkilometer verbessert.

Mit LATAM flogen in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres 50,570 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 2,1 Prozent.