LATAM meldet Passagierwachstum

LATAM Airbus A320neo (Foto: Airbus)

Bei den beiden Fluggesellschaften LAN und TAM sind im April 2019 insgesamt 5,565 Millionen Passagiere zugestiegen, das waren 10,3 Prozent mehr als im Vorjahresapril.

Das Angebot wurde um acht Prozent auf 11,506 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage verbesserte sich ebenfalls um acht Prozent und erreichte im April 9,584 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung erreichte im April 83,3 Prozent und blieb damit unverändert.

Die Frachtleistung hat sich um 3,6 Prozent auf 285 Millionen Tonnenkilometer abgeschwächt.

In den ersten vier Monaten des laufenden Jahres flogen mit LATAM Airlines 23,738 Millionen Passagiere, was einem Plus von 6,3 Prozent entspricht.