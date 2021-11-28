LATAM meldet Oktoberzahlen

LATAM Boeing 787 Dreamliner (Foto: Boeing)

LATAM Airlines konnte im Oktober 2021 insgesamt 4,571 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, im Vorjahresoktober waren es wegen Corona 1,882 Millionen Passagiere.

Das Angebot wurde bei den beiden Fluggesellschaften LAN und TAM von 3,392 Milliarden Sitzplatzkilometer auf 7,273 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, während sich die Nachfrage von 2,310 Milliarden Sitzplatzkilometer auf 5,802 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung erreichte im Oktober 79,8 Prozent, dies entspricht einer Verbesserung von 11,7 Prozentpunkten. Vor der Corona Krise im Oktober 2019 konnte LATAM noch 6,537 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, die Zahlen liegen momentan also noch 30,1 Prozent unter dem Vorkrisenniveau.

Die Frachtleistung hat sich um 5,2 Prozent auf 266 Millionen Tonnenkilometer verschlechtert, die Frachtauslastung erreichte dabei 60,7 Prozent.