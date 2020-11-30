LATAM meldet Oktoberzahlen

LATAM Boeing 787 Dreamliner (Foto: Boeing)

Bei LAN und TAM sind im Oktober 2020 insgesamt 1,882 Millionen Passagiere zugestiegen, das waren wegen der Corona Krise 71,2 Prozent weniger als im letztjährigen Oktober.

Das Angebot wurde um 73,2 Prozent auf 3,392 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut, während die Nachfrage um 77,9 Prozent auf 2,310 Milliarden Sitzplatzkilometer zurückging. Die Auslastung erreichte im Oktober 68,1 Prozent und hat sich somit um 14,4 Prozentpunkte abgeschwächt.

Die Frachtleistung hat sich um 6,0 Prozent auf 281 Millionen Tonnenkilometer verschlechtert.

Mit LATAM flogen in den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres 22,777 Millionen Passagiere (Vorjahr 60,780 Millionen), dies entspricht einem Corona bedingten Einbruch von 62,5 Prozent.