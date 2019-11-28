LATAM meldet Oktoberzahlen

LAN Boeing 787 Dreamliner (Foto: Boeing)

Bei LAN und TAM sind im Oktober 2019 insgesamt 6,537 Millionen Passagiere zugestiegen, das waren 7,7 Prozent mehr als die beiden Airlines im letztjährigen Oktober zusammen transportiert haben.

Das Angebot wurde um 1,9 Prozent auf 12,656 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, während die Nachfrage um 1,9 Prozent auf 10,435 Milliarden Sitzplatzkilometer gesteigert werden konnte. Die Auslastung erreichte im Oktober 82,5 Prozent und blieb somit unverändert.

Die Frachtleistung hat sich um 7,7 Prozent auf 299 Millionen Tonnenkilometer verschlechtert.

Mit LATAM flogen in den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres 60,780 Millionen Passagiere, dies entspricht einem relativ starken Wachstum von 7,3 Prozent.