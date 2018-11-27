LATAM meldet Oktoberzahlen

LAN Boeing 787-8 (Foto: LAN)

Bei LATAM sind im Oktober 2018 insgesamt 6,068 Millionen Passagiere zugestiegen, das waren 0,8 Prozent mehr als die beiden Airlines im letztjährigen Oktober zusammen transportiert haben.

Das Angebot wurde um sieben Prozent auf 12,414 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, während die Nachfrage um 1,5 Prozent auf 10,236 Milliarden Sitzplatzkilometer gesteigert werden konnte. Die Auslastung erreichte im Oktober 82,5 Prozent, dies entspricht einer Verschlechterung von 4,4 Prozentpunkten.

Die Frachtleistung hat sich um 1,4 Prozent auf 314 Millionen Tonnenkilometer verschlechtert.

Mit LATAM flogen in den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres 56,638 Millionen Passagiere, dies entspricht einem leichten Wachstum von zwei Prozent.