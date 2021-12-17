LATAM meldet Novemberzahlen

LATAM Boeing 787 Dreamliner (Foto: Boeing)

LATAM Airlines konnte im November 2021 insgesamt 4,892 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, im Vorjahresnovember waren es wegen Corona 2,530 Millionen Passagiere.

Das Angebot wurde bei den beiden Fluggesellschaften LAN und TAM von 4,212 Milliarden Sitzplatzkilometer auf 7,908 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, während sich die Nachfrage von 3,056 Milliarden Sitzplatzkilometer auf 6,483 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung erreichte im November 82,0 Prozent, dies entspricht einer Verbesserung von 9,4 Prozentpunkten. Vor der Corona Krise im November 2019 konnte LATAM noch 6,539 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, die Zahlen liegen momentan also noch 25,2 Prozent unter dem Vorkrisenniveau.

Die Frachtleistung hat sich um 7,8 Prozent auf 267 Millionen Tonnenkilometer verschlechtert, die Frachtauslastung erreichte dabei 59,4 Prozent.