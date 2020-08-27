LATAM meldet Julizahlen

LAN Boeing 787-8 (Foto: LAN)

Die Passagierzahlen haben sich bei LATAM im Juli 2020 nicht erholt, wegen der Corona Krise blieb die Nachfrage weiterhin auf sehr tiefem Niveau.

Bei den beiden fusionierten Airlines LAN und TAM sind im Juli 2020 insgesamt 490 Tausend Passagiere (Vorjahresjuli 6,700 Millionen) zugestiegen, das waren 92,7 Prozent weniger als die beiden Airlines im Juli 2019 zusammen transportiert haben. Das Angebot wurde um 90,8 Prozent auf 1,213 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut, während sich die Nachfrage um 93,4 Prozent auf 734 Millionen Sitzplatzkilometer verschlechterte. Die Auslastung erreichte im Juli 60,5 Prozent, dies entspricht einer Abnahme von 24,0 Prozentpunkten.

Die Frachtleistung hat sich um 22,4 Prozent auf 225 Millionen Tonnenkilometer verschlechtert.

In den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres konnten LAN und TAM insgesamt 18,783 Millionen Fluggäste (Vorjahr 41,748 Millionen) an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, das entspricht einem Corona bedingten Einbruch von 55,0 Prozent.