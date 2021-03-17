LATAM meldet Februarzahlen

LATAM Boeing 787 Dreamliner (Foto: Boeing)

Bei LATAM Airlines sind im Februar 2021 insgesamt 2,292 Millionen Passagiere zugestiegen, das waren wegen der Corona Krise 64,8 Prozent weniger als im Vorjahresfebruar.

Das Angebot wurde bei den beiden Fluggesellschaften LAN und TAM um 66,4 Prozent auf 4,255 Milliarden Sitzplatzkilometer reduziert, während sich die Nachfrage um 74,0 Prozent auf 2,760 Milliarden Sitzplatzkilometer verschlechterte. Die Auslastung erreichte im Februar 64,9 Prozent, dies entspricht einer Verschlechterung von 19,0 Prozentpunkten.

Die Frachtleistung hat sich um 19,8 Prozent auf 228 Millionen Tonnenkilometer verschlechtert, die Frachtauslastung erreichte dabei 65,6 Prozent.