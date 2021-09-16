LATAM meldet Augustzahlen

LATAM Boeing 787 Dreamliner (Foto: Boeing)

LATAM Airlines konnte im August 2021 insgesamt 3,821 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, im Vorjahresaugust waren es wegen Corona 805 Tausend Passagiere.

Das Angebot wurde bei den beiden Fluggesellschaften LAN und TAM von 1,745 Milliarden Sitzplatzkilometer auf 6,224 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, während sich die Nachfrage von 1,149 Milliarden Sitzplatzkilometer auf 4,690 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung erreichte im August 75,3 Prozent, dies entspricht einer Verbesserung von 9,5 Prozentpunkten. Vor der Corona Krise im August 2019 konnte LATAM noch 6,376 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen.

Die Frachtleistung hat sich um 2,3 Prozent auf 240 Millionen Tonnenkilometer verbessert, die Frachtauslastung erreichte dabei 61,9 Prozent.