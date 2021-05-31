LATAM meldet Aprilzahlen

LATAM Boeing 787 Dreamliner (Foto: Boeing)

Bei LATAM Airlines sind im April 2021 insgesamt 1,583 Millionen Passagiere zugestiegen, das waren neun Mal mehr als im Vorjahresapril, als die Corona Krise ihren Höhepunkt erreichte.

Das Angebot wurde bei den beiden Fluggesellschaften LAN und TAM um 334 Prozent auf 2,869 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, während sich die Nachfrage um 440 Prozent auf 1,784 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung erreichte im April 62,2 Prozent, dies entspricht einer Verbesserung von 12,2 Prozentpunkten.

Die Frachtleistung hat sich um 36,8 Prozent auf 265 Millionen Tonnenkilometer verbessert, die Frachtauslastung erreichte dabei 71,0 Prozent.