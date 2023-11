LATAM gibt solide Oktoberzahlen bekannt

LATAM Boeing 787 (Foto: Boeing)

Mit den beiden Fluggesellschaften LAN und TAM flogen im Oktober 2023 insgesamt 6,458 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresoktober entspricht dies einem Plus von 13,2 Prozent.

Die Passagierzahlen bei LATAM liegen damit noch zwei Prozent unter den Coronawerten vom Oktober 2019. Das Angebot wurde verglichen mit dem Krisenjahr 2022 um 14,9 Prozent auf 11,919 Milliarden Sitzplatzkilometer aufgebaut, während sich die Nachfrage um 18,1 Prozent auf 10,201 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung erreichte im Oktober solide 85,6 Prozent, dies entspricht einer Verbesserung von 2,3 Prozentpunkten.

Die Frachtleistung hat sich verglichen mit dem Vorjahresoktober um 3,8 Prozent auf 328 Millionen Tonnenkilometer verbessert und liegt damit zehn Prozent höher als vor der Coronakrise im Oktober 2019. Die Frachtauslastung gibt LATAM mit 52,9 Prozent an.

In den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres konnte LATAM 60,273 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Plus von 18,1 Prozent.