LATAM gibt solide Novemberzahlen bekannt

Boeing 787 Dreamliner LATAM Airlines (Foto: LATAM Airlines)

Mit den beiden Fluggesellschaften LAN und TAM flogen im November 2023 insgesamt 6,698 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresnovember entspricht dies einem Plus von 17,7 Prozent.

Die Passagierzahlen bei LATAM liegen damit wieder leicht über den Coronawerten vom November 2019. Das Angebot wurde verglichen mit dem Krisenjahr 2022 um 16,2 Prozent auf 12,070 Milliarden Sitzplatzkilometer aufgebaut, während sich die Nachfrage um 19,9 Prozent auf 10,285 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung erreichte im November solide 85,2 Prozent, dies entspricht einer Verbesserung von 2,6 Prozentpunkten.

Die Frachtleistung hat sich verglichen mit dem Vorjahresnovember um 9,6 Prozent auf 338 Millionen Tonnenkilometer verbessert und liegt damit drei Prozent höher als vor der Coronakrise im November 2019. Die Frachtauslastung gibt LATAM mit 53,1 Prozent an.

In den ersten elf Monaten des laufenden Jahres konnte LATAM 66,971 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Plus von 18,1 Prozent.