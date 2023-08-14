LATAM gibt solide Julizahlen bekannt

Boeing 787 Dreamliner LATAM Airlines (Foto: LATAM Airlines)

Mit den beiden fusionierten Fluggesellschaften LAN und TAM flogen im Juli 2023 insgesamt 6,817 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresjuli entspricht dies einem Plus von 19,2 Prozent.

Die Passagierzahlen bei LATAM liegen damit wieder gut zwei Prozent höher als vor der Coronakrise im Juli 2019. Das Angebot wurde verglichen mit dem Krisenjahr 2022 um 13,5 Prozent auf 11,926 Milliarden Sitzplatzkilometer aufgebaut, während sich die Nachfrage um 19,6 Prozent auf 10,353 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung erreichte im Juli hohe 86,8 Prozent, dies entspricht einer Verbesserung von 4,4 Prozentpunkten.

Die Frachtleistung hat sich verglichen mit dem Vorjahresjuli um 2,7 Prozent auf 292 Millionen Tonnenkilometer verschlechtert und liegt damit auf dem Vorkrisenniveau vom Juli 2019. Die Frachtauslastung gibt LATAM mit 49,1 Prozent an.

Mit der fusionierten Airline flogen in den ersten sieben Monaten 2023 insgesamt 40,899 Millionen Passagiere, dies entspricht verglichen mit der gleichen Vorjahreszeitspanne einer Verbesserung von 20,1 Prozent. Vor der Coronakrise in den ersten sieben Monaten 2019 konnte LATAM noch 41,748 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen.