LATAM gibt Septemberzahlen bekannt

LATAM Boeing 787 Dreamliner (Foto: Boeing)

Mit LATAM Airlines flogen im September 2026 insgesamt 7,572 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresseptember entspricht dies einem Wachstum von 3,7 Prozent.

Das Angebot wurde bei LATAM verglichen mit dem Vorjahresseptember um 7,7 Prozent auf 15,457 Milliarden Sitzplatzkilometer aufgebaut, während sich die Nachfrage um 6,2 Prozent auf 12,838 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung erreichte im September 83,1 Prozent, dies entspricht einem Rückgang von 1,2 Prozentpunkten.

Das Angebot bei der Fracht lag im September bei 703 Millionen Tonnenkilometern und liegt damit 2,2 Prozent höher als ein Jahr zuvor. LATAM konnte dabei 382 Millionen Tonnenkilometer am Markt verkaufen, das entspricht einem Plus von 4,7 Prozent. Die Frachtauslastung gibt LATAM mit 54,3 Prozent an, das entspricht einem Plus von 1,3 Prozentpunkten. Transportiert wurden im September 2026 insgesamt 85 Tausend Tonne Fracht, Plus 4,7 Prozent.