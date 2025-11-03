LATAM gibt Septemberzahlen bekannt

LATAM Boeing 787 Dreamliner (Foto: Boeing)

Mit den beiden Fluggesellschaften LAN und TAM flogen im September 2025 insgesamt 7,303 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresseptember entspricht dies einem Wachstum von acht Prozent.

Das Angebot wurde bei LATAM verglichen mit dem Vorjahresseptember um 8,7 Prozent auf 14,350 Milliarden Sitzplatzkilometer aufgebaut, während sich die Nachfrage um 8,8 Prozent auf 12,086 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung erreichte im September 84,2 Prozent, gleichauf wie im Vorjahresseptember.

Die Frachtleistung lag im September bei 365 Millionen abgeflogenen Tonnenkilometern und liegt damit 1,8 Prozent tiefer als ein Jahr zuvor. Die Frachtauslastung gibt LATAM mit 53,0 Prozent an, das entspricht einem Minus von 2,6 Prozentpunkten.

Mit LATAM flogen in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres insgesamt 64,462 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 6,5 Prozent.