LATAM gibt Oktoberzahlen bekannt

Boeing 787 Dreamliner LATAM Airlines (Foto: LATAM Airlines)

Mit LATAM Airlines flogen im Oktober 2026 insgesamt 7,939 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresoktober entspricht dies einem Wachstum von 2,7 Prozent.

Das Angebot wurde bei LATAM verglichen mit dem Vorjahresoktober um 8,1 Prozent auf 15,885 Milliarden Sitzplatzkilometer aufgebaut, während sich die Nachfrage um 7,6 Prozent auf 13,520 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung erreichte im Oktober 85,1 Prozent, dies entspricht einem Rückgang von 0,4 Prozentpunkten.

Das Angebot bei der Fracht lag im Oktober bei 734 Millionen Tonnenkilometern und liegt damit 3,4 Prozent höher als ein Jahr zuvor. LATAM konnte dabei 406 Millionen Tonnenkilometer am Markt verkaufen, das entspricht einem Plus von 5,4 Prozent. Die Frachtauslastung gibt LATAM mit 55,2 Prozent an, das entspricht einem Plus von 1 Prozentpunkt. Transportiert wurden im Oktober 2026 insgesamt 89 Tausend Tonne Fracht, Plus 2,1 Prozent.