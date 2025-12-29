LATAM gibt Novemberzahlen bekannt

Boeing 787 Dreamliner LATAM Airlines (Foto: LATAM Airlines)

Mit den beiden Fluggesellschaften LAN und TAM flogen im November 2025 insgesamt 7,370 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresnovember entspricht dies einem Wachstum von 4,9 Prozent.

Das Angebot wurde bei LATAM verglichen mit dem Vorjahresnovember um 4,6 Prozent auf 13,863 Milliarden Sitzplatzkilometer aufgebaut, während sich die Nachfrage um 3,6 Prozent auf 11,833 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung erreichte im November 85,4 Prozent, das entspricht einem Rückgang von 0,8 Prozentpunkten.

Die Frachtleistung lag im November bei 388 Millionen abgeflogenen Tonnenkilometern und liegt damit 0,2 Prozent tiefer als ein Jahr zuvor. Die Frachtauslastung gibt LATAM mit 55,7 Prozent an, das entspricht einem Minus von 0,6 Prozentpunkten.

Mit LATAM flogen in den ersten elf Monaten des laufenden Jahres insgesamt 79,561 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 6,5 Prozent.