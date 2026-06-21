LATAM gibt Maizahlen bekannt

LATAM Boeing 787 Dreamliner (Foto: Boeing)

Mit den beiden Fluggesellschaften LAN und TAM flogen im Mai 2026 insgesamt 7,231 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresmai entspricht dies einem Plus von fünf Prozent.

Das Angebot wurde bei LATAM verglichen mit dem Vorjahresmai um 10,8 Prozent auf 15,165 Milliarden Sitzplatzkilometer aufgebaut, während sich die Nachfrage um 9,6 Prozent auf 12,473 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung erreichte im Mai 82,2 Prozent, dies entspricht einer Verschlechterung von 0,9 Prozentpunkten.

Das Angebot bei der Fracht lag im Mai bei 730 Millionen Tonnenkilometern und liegt damit sechs Prozent höher als ein Jahr zuvor. LATAM konnte dabei 386 Millionen Tonnenkilometer am Markt verkaufen, das entspricht einem Plus von fünf Prozent. Die Frachtauslastung gibt LATAM mit 52,9 Prozent an, das entspricht einem Rückgang von 0,5 Prozentpunkten. Transportiert wurden im Mai 2026 insgesamt 88 Tausend Tonne Fracht, Plus 2,4 Prozent.