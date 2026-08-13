LATAM gibt Julizahlen bekannt

LATAM Boeing 787 Dreamliner (Foto: Boeing)

Mit den beiden Fluggesellschaften LAN und TAM flogen im Juli 2026 insgesamt 8,062 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresjuli entspricht dies einem Wachstum von zwei Prozent.

Das Angebot wurde bei LATAM verglichen mit dem Vorjahresjuli um 8,2 Prozent auf 16,480 Milliarden Sitzplatzkilometer aufgebaut, während sich die Nachfrage um 5,6 Prozent auf 13,937 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung erreichte im Juli 84,6 Prozent, dies entspricht einer Verschlechterung von 2,1 Prozentpunkten.

Das Angebot bei der Fracht lag im Juli bei 736 Millionen Tonnenkilometern und liegt damit 4,7 Prozent höher als ein Jahr zuvor. LATAM konnte dabei 381 Millionen Tonnenkilometer am Markt verkaufen, das entspricht einem Plus von fünf Prozent. Die Frachtauslastung gibt LATAM mit 51,7 Prozent an, das entspricht einem Plus von 0,1 Prozentpunkten. Transportiert wurden im Juli 2026 insgesamt 85 Tausend Tonne Fracht, Plus 3,7 Prozent.