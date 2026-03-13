LATAM gibt Februarzahlen bekannt

Boeing 787 Dreamliner LATAM Airlines (Foto: LATAM Airlines)

Mit den beiden Fluggesellschaften LAN und TAM flogen im Februar 2026 insgesamt 7,148 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresfebruar entspricht dies einem Plus von 9,3 Prozent.

Das Angebot wurde bei LATAM verglichen mit dem Vorjahresfebruar um 11,4 Prozent auf 14,252 Milliarden Sitzplatzkilometer aufgebaut, während sich die Nachfrage um 14,4 Prozent auf 12,195 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung erreichte im Februar 85,6 Prozent, dies entspricht einer Verbesserung von 2,2 Prozentpunkten.

Die Frachtleistung lag im Februar bei 686 Millionen Tonnenkilometern und liegt damit 7,6 Prozent höher als ein Jahr zuvor. Die Frachtauslastung gibt LATAM mit 52,5 Prozent an, das entspricht einem Rückgang von 0,9 Prozentpunkten.