LATAM gibt Dezemberzahlen bekannt

LATAM Boeing 787 Dreamliner (Foto: Boeing)

Mit den beiden Fluggesellschaften LAN und TAM flogen im Dezember 2025 insgesamt 7,853 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresdezember entspricht dies einem Wachstum von 7,6 Prozent.

Das Angebot wurde bei LATAM verglichen mit dem Vorjahresdezember um 10,9 Prozent auf 15,617 Milliarden Sitzplatzkilometer aufgebaut, während sich die Nachfrage um 10,5 Prozent auf 13,192 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung erreichte im Dezember 84,5 Prozent, das entspricht einem Rückgang von 0,4 Prozentpunkten.

Die Frachtleistung lag im Dezember bei 377 Millionen abgeflogenen Tonnenkilometern und liegt damit 6,3 Prozent tiefer als ein Jahr zuvor. Die Frachtauslastung gibt LATAM mit 51,5 Prozent an, das entspricht einem Minus von 2,3 Prozentpunkten.

Im Berichtsjahr 2025 konnte LATAM insgesamt 87,414 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Passagierwachstum von 6,6 Prozent. Das Angebot erreichte im vergangenen Jahr 170,812 Milliarden Sitzplatzkilometer, Plus 8,2 Prozent. Nachgefragt wurden 144,110 Milliarden Sitzplatzkilometer, das entspricht einem Wachstum von 8,2 Prozent. Die Auslastung erreichte 84,4 Prozent, was einer Verbesserung von 0,1 Prozentpunkten entspricht.