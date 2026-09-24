LATAM gibt Augustzahlen bekannt

Boeing 787 Dreamliner LATAM Airlines (Foto: LATAM Airlines)

Mit LATAM Airlines flogen im August 2026 insgesamt 7,893 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresaugust entspricht dies einem Wachstum von 2,6 Prozent.

Das Angebot wurde bei LATAM verglichen mit dem Vorjahresaugust um sieben Prozent auf 15,989 Milliarden Sitzplatzkilometer aufgebaut, während sich die Nachfrage um 4,7 Prozent auf 13,353 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung erreichte im August 83,5 Prozent, dies entspricht einem Rückgang von 1,8 Prozentpunkten.

Das Angebot bei der Fracht lag im August bei 734 Millionen Tonnenkilometern und liegt damit 5,8 Prozent höher als ein Jahr zuvor. LATAM konnte dabei 395 Millionen Tonnenkilometer am Markt verkaufen, das entspricht einem Plus von 5,8 Prozent. Die Frachtauslastung gibt LATAM mit 53,9 Prozent an, das entspricht einem Plus von 1,7 Prozentpunkten. Transportiert wurden im August 2026 insgesamt 87 Tausend Tonne Fracht, Plus 4,6 Prozent.