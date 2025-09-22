LATAM gibt Augustzahlen bekannt

Boeing 787 Dreamliner LATAM Airlines (Foto: LATAM Airlines)

Mit den beiden Fluggesellschaften LAN und TAM flogen im August 2025 insgesamt 7,694 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresaugust entspricht dies einem Wachstum von 9,1 Prozent.

Das Angebot wurde bei LATAM verglichen mit dem Vorjahresaugust um 9,4 Prozent auf 14,942 Milliarden Sitzplatzkilometer aufgebaut, während sich die Nachfrage um 10,8 Prozent auf 12,753 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung erreichte im August 85,4 Prozent, dies entspricht einer Verbesserung von 1,1 Prozentpunkten.

Die Frachtleistung lag im August bei 374 Millionen abgeflogenen Tonnenkilometern und liegt damit 4,3 Prozent höher als ein Jahr zuvor. Die Frachtauslastung gibt LATAM mit 52,2 Prozent an, das entspricht einem Minus von 0,4 Prozentpunkten.