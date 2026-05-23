LATAM gibt Aprilzahlen bekannt

Boeing 787 Dreamliner LATAM Airlines (Foto: LATAM Airlines)

Mit den beiden Fluggesellschaften LAN und TAM flogen im April 2026 insgesamt 6,910 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresapril entspricht dies einem Plus von 2,8 Prozent.

Das Angebot wurde bei LATAM verglichen mit dem Vorjahresapril um 8,3 Prozent auf 14,364 Milliarden Sitzplatzkilometer aufgebaut, während sich die Nachfrage um sieben Prozent auf 11,828 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung erreichte im April 82,3 Prozent, dies entspricht einer Verschlechterung von 1,1 Prozentpunkten.

Das Angebot bei der Fracht lag im April bei 730 Millionen Tonnenkilometern und liegt damit 5,2 Prozent höher als ein Jahr zuvor. LATAM konnte dabei 394 Millionen Tonnenkilometer am Markt verkaufen, das entspricht einem Plus von 1,9 Prozent. Die Frachtauslastung gibt LATAM mit 53,9 Prozent an, das entspricht einem Rückgang von 1,8 Prozentpunkten. Transportiert wurden im April 2026 insgesamt 91 Tausend Tonne Fracht, Plus 1,2 Prozent.