LATAM führt erste Flüge mit SAF Treibstoff durch

LATAM Airbus A320neo (Foto: Airbus)

Die LATAM Airlines Group hat ihre ersten Passagier-Charterflüge mit einer Zuordnung von Sustainable Aviation Fuel (SAF) durchgeführt.

Dadurch konnten rund 160 Tonnen CO₂-Emissionen aus den gemeinsam mit dem französischen Luxus-Expeditionsanbieter PONANT durchgeführten Flügen vermieden werden.

Die Operation umfasste insgesamt 13 Flüge zwischen Santiago de Chile und Ushuaia in Argentinien, denen im Rahmen des Book-and-Claim-Ansatzes 22.400 Gallonen SAF zugeordnet wurden. Es handelt sich um das erste Emissionsreduktionsprojekt von LATAM im Bereich der Passagier-Charterflüge, das gemeinsam mit einem Kunden umgesetzt wurde.

Dieser Meilenstein stellt einen konkreten Fortschritt innerhalb der Nachhaltigkeitsstrategie von LATAM dar und zeigt, wie die Zusammenarbeit zwischen Fluggesellschaften und ihren Kunden den Übergang zu einer emissionsärmeren Luftfahrt beschleunigen kann.

Wir bei LATAM sind überzeugt, dass der Weg zu einer nachhaltigeren Luftfahrt das Engagement und die Zusammenarbeit der gesamten Wertschöpfungskette erfordert. Dieses Projekt mit PONANT zeigt, dass bereits heute konkrete Mechanismen existieren, mit denen unsere Kunden aktiv zur Reduktion der mit ihren Flugoperationen verbundenen Emissionen beitragen können. Gleichzeitig treiben wir die Entwicklung und den Einsatz nachhaltiger Flugkraftstoffe in der Region weiter voran,

sagte Thibaud Morand, General Manager von LATAM Airlines für Europa, Asien und Ozeanien.

Wassim Daoud, Leiter für CSR und nachhaltige Entwicklung bei PONANT EXPLORATIONS, erklärte seinerseits: „Diese Zusammenarbeit mit LATAM ist ein weiterer Schritt in unserem Engagement für einen nachhaltigeren Tourismus. Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit LATAM zur Entwicklung von Lösungen beizutragen, die die Dekarbonisierung des Verkehrs vorantreiben und unseren Passagieren gleichzeitig umweltfreundlichere Entdeckungserlebnisse bieten.“

Die Emissionsreduktion wurde gemäß der Methodik des Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation (ICAO) berechnet. Dabei wurden die Emissionsfaktoren von konventionellem Jet-A1-Kraftstoff mit denen des eingesetzten SAF verglichen.

Zum Einsatz kam Neste MY SAF™, das aus erneuerbaren Rohstoffen hergestellt wird und im Vergleich zu herkömmlichem Flugkraftstoff eine Reduktion der Treibhausgasemissionen über den gesamten Lebenszyklus von 74,72 % ermöglicht.

Engagement für eine nachhaltigere Luftfahrt

Das Projekt ist Teil der umfassenden Bemühungen von LATAM, ihre Nachhaltigkeitsstrategie voranzutreiben und das Ziel von Netto-Null-Emissionen bis 2050 zu erreichen.

Die Strategie basiert auf vier zentralen Säulen: der Modernisierung der Flotte, der Steigerung der operativen Effizienz, der Förderung des Einsatzes von Sustainable Aviation Fuel (SAF) sowie ergänzenden Kompensationsmaßnahmen durch strategische Projekte in der Region.

Diese Fortschritte wurden auch international anerkannt. Anfang dieses Jahres wurde LATAM von S&P Global als eine der weltweit führenden Fluggesellschaften im Bereich Nachhaltigkeit ausgezeichnet. Das Unternehmen belegte weltweit den fünften Platz und rangierte als beste Fluggesellschaft des gesamten amerikanischen Kontinents.

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