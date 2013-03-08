LATAM entscheidet sich für oneworld

Die beiden Fluggesellschaften LAN und TAM haben sich 2012 zu LATAM zusammengeschlossen und werden nun gemeinsam in die oneworld Allianz gehen, die chilenische LAN war bereits Mitglied von oneworld.

Die brasilianische TAM Airlines wird die Star Alliance verlassen, um oneworld beizutreten. Der Wechsel wird voraussichtlich während des zweiten Quartals 2014 vollzogen. Die chilenische LAN Airlines ist bereits seit Juni 2000 Mitglied bei oneworld; LAN Argentina, LAN Ecuador und LAN Peru sind seitdem angeschlossene Mitglieder. Durch die heutige Erweiterung sind nun alle Tochtergesellschaften der führenden Airline Group Lateinamerikas in einer globalen Luftfahrtallianz zusammengeschlossen. Sie sind jetzt gemeinsam mit elf führenden und 30 angeschlossenen Fluggesellschaften aus der ganzen Welt Teil der Allianz.