LATAM Group meldet Passagierzahlen

Boeing 787 Dreamliner LATAM Airlines (Foto: LATAM Airlines)

Mit den beiden fusionierten Fluggesellschaften LAN und TAM flogen im Februar 2023 insgesamt 5,216 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresfebruar entspricht dies einem Plus von neunzehn Prozent.

Die Passagierzahlen bei LATAM liegen damit noch 28 Prozent unter dem Vorkrisenniveau vom Februar 2020. Das Angebot wurde verglichen mit dem Krisenjahr 2022 um 25,3 Prozent auf 10,105 Milliarden Sitzplatzkilometer aufgebaut, während sich die Nachfrage um 28,6 Prozent auf 8,278 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung erreichte im Februar 81,9 Prozent, dies entspricht einer Verbesserung von 2,1 Prozentpunkten.

Die Frachtleistung hat sich verglichen mit dem Vorjahresfebruar um 2,3 Prozent auf 282 Millionen Tonnenkilometer verbessert und liegt damit drei Prozent unter dem Vorkrisenniveau vom Februar 2020.

Das Berichtsjahr 2022 bei LATAM Airlines

LAN und TAM konnten im Berichtsjahr 2022 zusammen 62,467 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 55,4 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Vor der Krise im Jahr 2019 benutzten noch 74,189 Millionen Passagiere die Flugzeuge von LATAM Airlines. Die Nachfrage übers ganze letzte Jahr gerechnet hat sich um 84 Prozent auf 92,588 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Kapazität wurde um 68,3 Prozent auf 113,852 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet. Die Auslastung über das ganze Jahr gesehen lag bei soliden 81,3 Prozent, das waren 6,9 Prozentpunkte besser als ein Jahr zuvor.