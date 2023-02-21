LATAM Group meldet Passagierzahlen

LATAM Boeing 787 Dreamliner (Foto: Boeing)

Mit den beiden fusionierten Fluggesellschaften LAN und TAM flogen im Januar 2023 insgesamt 5,984 Millionen Passagiere, das entspricht einem Plus von fünfzehn Prozent.

Die Passagierzahlen bei LATAM liegen damit noch 15 Prozent unter dem Vorkrisenniveau vom Januar 2020. Das Angebot wurde verglichen mit dem Krisenjahr 2022 um 23,9 Prozent auf 11,609 Milliarden Sitzplatzkilometer aufgebaut, während sich die Nachfrage um 24,9 Prozent auf 9,419 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung erreichte im Januar 81,1 Prozent, dies entspricht einem Anstieg von 0,7 Prozentpunkten.

Die Frachtleistung hat sich verglichen mit dem Vorjahresjanuar um 13,5 Prozent auf 303 Millionen Tonnenkilometer verbessert und liegt damit fünf Prozent über dem Vorkrisenniveau vom Januar 2020.

Das Berichtsjahr 2022 bei LATAM Airlines

LAN und TAM konnten im Berichtsjahr 2022 zusammen 62,467 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 55,4 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Vor der Krise im Jahr 2019 benutzten noch 74,189 Millionen Passagiere die Flugzeuge von LATAM Airlines. Die Nachfrage übers ganze letzte Jahr gerechnet hat sich um 84 Prozent auf 92,588 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Kapazität wurde um 68,3 Prozent auf 113,852 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet. Die Auslastung über das ganze Jahr gesehen lag bei soliden 81,3 Prozent, das waren 6,9 Prozentpunkte besser als ein Jahr zuvor.