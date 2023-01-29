LATAM Group meldet Passagierzahlen

Boeing 787 Dreamliner LATAM Airlines (Foto: LATAM Airlines)

Mit den beiden fusionierten Fluggesellschaften LAN und TAM flogen im Dezember 2022 insgesamt 5,749 Millionen Passagiere, das entspricht einem Plus von 6,8 Prozent.

Die Passagierzahlen bei LATAM liegen damit noch 16,3 Prozent unter dem Vorkrisenniveau vom Dezember 2019. Das Angebot wurde verglichen mit dem Krisenjahr 2021 um 21,6 Prozent auf 11,215 Milliarden Sitzplatzkilometer aufgebaut, während sich die Nachfrage um 16,3 Prozent auf 8,794 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung erreichte im Dezember 78,4 Prozent, dies entspricht einem Rückgang von 3,6 Prozentpunkten.

Die Frachtleistung hat sich verglichen mit dem Vorjahresdezember um 26,2 Prozent auf 328 Millionen Tonnenkilometer verbessert und liegt damit 7,6 Prozent über dem Vorkrisenniveau vom Dezember 2019.

LAN und TAM konnten im Berichtsjahr 2022 zusammen 62,467 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 55,4 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Vor der Krise im Jahr 2019 benutzten noch 74,189 Millionen Passagiere die Flugzeuge von LATAM Airlines. Die Nachfrage übers ganze letzte Jahr gerechnet hat sich um 84 Prozent auf 92,588 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Kapazität wurde um 68,3 Prozent auf 113,852 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet. Die Auslastung über das ganze Jahr gesehen lag bei soliden 81,3 Prozent, das waren 6,9 Prozentpunkte besser als ein Jahr zuvor.