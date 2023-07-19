LATAM Group hat Coronakrise überwunden

Boeing 787 Dreamliner LATAM Airlines (Foto: LATAM Airlines)

Mit den beiden fusionierten Fluggesellschaften LAN und TAM flogen im Juni 2023 insgesamt 5,897 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresjuni entspricht dies einem Plus von 26,5 Prozent.

Die Passagierzahlen bei LATAM liegen damit wieder gut fünf Prozent höher als vor der Coronakrise im Juni 2019. Das Angebot wurde verglichen mit dem Krisenjahr 2022 um 28,1 Prozent auf 10,843 Milliarden Sitzplatzkilometer aufgebaut, während sich die Nachfrage um 33,0 Prozent auf 9,001 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung erreichte im Juni 83,0 Prozent, dies entspricht einer Verbesserung von 3,1 Prozentpunkten.

Die Frachtleistung hat sich verglichen mit dem Vorjahresjuni um fünf Prozent auf 281 Millionen Tonnenkilometer verbessert und liegt damit auf dem Vorkrisenniveau vom Juni 2019. Die Frachtauslastung gibt LATAM mit 49,1 Prozent an.

Mit der fusionierten Airline flogen im ersten Halbjahr 2023 insgesamt 34,082 Millionen Passagiere, dies entspricht verglichen mit der gleichen Vorjahreszeitspanne einer Verbesserung von 20,3 Prozent. Vor der Coronakrise im ersten Halbjahr 2019 konnte LATAM insgesamt 35,049 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen.