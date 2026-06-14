LATAM Cargo bedient Frankfurt Antofagasta

Boeing 767 LATAM Cargo (Foto: AVIA Spotting)

LATAM Cargo hat ihr internationales Netzwerk um eine neue Direktverbindung zwischen Frankfurt am Main und Antofagasta erweitert.

Seit dem 23. Mai 2026 verbindet ein wöchentlicher Frachtflug mit einer Boeing 767 den Flughafen Frankfurt mit dem Flughafen Andrés Sabella in Nordchile.

Die neue Route bietet eine Kapazität von 25 Tonnen pro Woche und richtet sich insbesondere an die Bergbauindustrie der Region. Transportiert werden vor allem Ersatzteile und Komponenten für Bergbaumaschinen. Durch die Direktverbindung entfallen Umladungen und zusätzliche Straßentransporte über Santiago de Chile, wodurch sich die Transportzeiten verkürzen und die Lieferketten effizienter werden.

Mit dem neuen Service stärkt LATAM Cargo den Luftfrachtkorridor zwischen Europa und Südamerika und baut seine Position als Logistikpartner für industrielle Schlüsselbranchen im Norden Chiles weiter aus.