LATAM Airlines mit weniger Passagieren

LAN Boeing 787 Dreamliner (Foto: Boeing)

Die Passagierzahlen haben sich bei den fusionierten Fluggesellschaften LAN und TAM im Juni 2017 verschlechtert, die Nachfrage konnte jedoch verbessert werden.

Bei LATAM sind im Juni 5,051 Millionen Passagiere zugestiegen, das waren 1,5 Prozent weniger als die beiden Airlines im Juni 2016 zusammen transportierten. Das Angebot wurde um 0,4 Prozent auf 10,463 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, während sich die Nachfrage um 0,9 Prozent auf 8,830 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung erreichte im Juni 84,4 Prozent, dies entspricht einer Verbesserung von 1,1 Prozentpunkten.

Die Frachtleistung hat sich um 2,7 Prozent auf 259 Millionen Tonnenkilometer verbessert.

Mit der fusionierten Airline flogen im ersten Halbjahr 2017 insgesamt 31,913 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Minus von 2,1 Prozent.