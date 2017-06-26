LATAM Airlines mit weniger Passagieren

LAN Boeing 787 Dreamliner (Foto: Boeing)

Das Fluggastaufkommen hat bei den beiden fusionierten Fluggesellschaften LAN und TAM im Mai 2017 erneut nachgelassen.

Bei LATAM sind im Mai 5,109 Millionen Passagiere zugestiegen, das waren drei Prozent weniger als die beiden Airlines im Vorjahresmai zusammen transportiert haben. Das Angebot wurde um ein Prozent auf 10,804 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, während sich die Nachfrage um 0,9 Prozent auf 8,967 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung erreichte im Mai solide 83,0 Prozent, dies entspricht einem leichten Rückgang von 0,1 Prozentpunkten.

Die Frachtleistung hat sich um 1,3 Prozent auf 271 Millionen Tonnenkilometer verbessert.

Mit den Fluggesellschaften LAN und TAM flogen in den ersten fünf Monaten des laufenden Jahres insgesamt 26,862 Millionen Passagiere, das entspricht einem Rückgang von 2,2 Prozent.