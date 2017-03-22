LATAM Airlines mit weniger Passagieren

LAN Boeing 787 Dreamliner (Foto: Boeing)

Der Passagierverkehr hat sich bei den beiden fusionierten Fluggesellschaften LAN und TAM im Februar 2017 leicht verschlechtert.

Bei LATAM sind im Februar 5,200 Millionen Passagiere zugestiegen, das waren 4,9 Prozent weniger als die beiden Airlines im Februar 2016 zusammen transportiert haben. Das Angebot wurde um zwei Prozent auf 10,829 Milliarden Sitzplatzkilometer vermindert, während sich die Nachfrage um 1,9 Prozent auf 9,202 Milliarden Sitzplatzkilometer verschlechterte. Die Auslastung erreichte im Februar 85,0 Prozent, dies entspricht einer Verbesserung von 0,2 Prozentpunkten.

Die Frachtleistung hat sich um 8,8 Prozent auf 260 Millionen Tonnenkilometer verschlechtert.