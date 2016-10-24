LATAM Airlines mit weniger Passagieren

LAN Boeing 787 Dreamliner (Foto: Boeing)

Bei LATAM sind im September 5,392 Millionen Passagiere zugestiegen, das waren 1,9 Prozent weniger als die beiden Airlines LAN und TAM im September 2015 zusammen transportiert haben.

Das Angebot wurde um 1,2 Prozent auf 10,792 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut, während sich die Nachfrage mit 9,156 Milliarden Sitzplatzkilometer nicht verändert hat. Die Auslastung erreichte im September 84,8 Prozent, dies entspricht einer Verbesserung von einem Prozentpunkt.

Die Frachtleistung hat sich um 8,8 Prozent auf 279 Millionen Tonnenkilometer verschlechtert.

Mit LATAM flogen in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres 49,897 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Minus von 1,4 Prozent.