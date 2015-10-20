LATAM Airlines mit weniger Passagieren

LAN Boeing 787-9 (Foto: Boeing)

Bei LATAM sind im September 5,495 Millionen Passagiere zugestiegen, das waren 0,7 Prozent weniger als die beiden Airlines im September 2014 zusammen transportiert haben.

Das Angebot wurde um 3,2 Prozent auf 10,920 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 2,7 Prozent auf 9,152 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung erreichte im September 83,8 Prozent, dies entspricht einer Verschlechterung von 0,7 Prozentpunkten.

Die Frachtleistung hat sich um 12,5 Prozent auf 306 Millionen Tonnenkilometer verschlechtert.

Mit LATAM flogen in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres 50,608 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 1,2 Prozent.