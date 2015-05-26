LATAM Airlines mit weniger Passagieren

LAN Boeing 787-9 (Foto: Boeing)

Der Passagierverkehr hat sich bei den beiden fusionierten Fluggesellschaften LAN und TAM im April 2015 verglichen mit dem gleichen Vorjahresmonat nicht gross verändert.

Bei LATAM sind im April 5,273 Millionen Passagiere zugestiegen, das waren 1,1 Prozent weniger als die beiden Airlines im April 2014 zusammen transportiert haben. Das Angebot wurde um 1,5 Prozent auf 10,407 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 0,5 Prozent auf 8,493 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung erreichte im April 81,6 Prozent, dies entspricht einem Minus von 0,8 Prozentpunkten. Die Frachtleistung hat sich um 11,2 Prozent auf 320 Millionen Tonnenkilometer abgeschwächt.