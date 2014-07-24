LATAM Airlines mit weniger Passagieren

Der Passagierzahlen haben sich bei den beiden fusionierten Fluggesellschaften LAN und TAM im Juni 2014 verschlechtert, die Nachfrage konnte jedoch verbessert werden.

Bei LATAM sind im Juni 5,068 Millionen Passagiere zugestiegen, das waren 3,1 Prozent weniger als die beiden Airlines im Juni 2013 zusammen transportierten. Das Angebot wurde um 1,1 Prozent auf 10,261 Milliarden Sitzplatzkilometer vermindert, während sich die Nachfrage um 1,1 Prozent auf 8,403 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung erreichte im Juni 81,9 Prozent, dies entspricht einer Verbesserung von 1,8 Prozentpunkten. Die Frachtleistung hat sich um 5,1 Prozent auf 328 Millionen Tonnenkilometer verschlechtert. Mit der fusionierten Airline flogen im ersten Halbjahr 2014 32,649 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Anstieg von 1,4 Prozent.