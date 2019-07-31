LATAM Airlines mit mehr Passagieren

LATAM Airbus A320neo (Foto: Airbus)

Die Passagierzahlen haben sich bei den fusionierten Fluggesellschaften LAN und TAM im Juni 2019 verbessert, die Nachfrage konnte ebenfalls gesteigert werden.

Bei LATAM sind im Juni 5,569 Millionen Passagiere zugestiegen, das waren 8,8 Prozent mehr als die beiden Airlines im Juni 2018 zusammen transportierten. Das Angebot wurde um 3,5 Prozent auf 11,524 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, während sich die Nachfrage um sieben Prozent auf 9,568 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung erreichte im Juni 83,0 Prozent, dies entspricht einer Verbesserung von 2,7 Prozentpunkten.

Die Frachtleistung hat sich um 0,4 Prozent auf 278 Millionen Tonnenkilometer verbessert.

Mit der fusionierten Airline flogen im ersten Halbjahr 2019 insgesamt 35,049 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 7,1 Prozent.