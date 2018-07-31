LATAM Airlines mit mehr Passagieren

TAM Airbus A320 (Foto: Airbus)

Die Passagierzahlen haben sich bei den fusionierten Fluggesellschaften LAN und TAM im Juni 2018 verbessert, die Nachfrage konnte ebenfalls gesteigert werden.

Bei LATAM sind im Juni 5,119 Millionen Passagiere zugestiegen, das waren 1,4 Prozent mehr als die beiden Airlines im Juni 2017 zusammen transportierten. Das Angebot wurde um 6,4 Prozent auf 11,132 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, während sich die Nachfrage um 1,3 Prozent auf 8,942 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung erreichte im Juni 80,3 Prozent, dies entspricht einer Verschlechterung von 4,1 Prozentpunkten.

Die Frachtleistung hat sich um 6,8 Prozent auf 277 Millionen Tonnenkilometer verbessert.

Mit der fusionierten Airline flogen im ersten Halbjahr 2018 insgesamt 32,736 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 2,6 Prozent.