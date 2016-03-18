LATAM Airlines mit mehr Passagieren

LAN Boeing 787 Dreamliner (Foto: Boeing)

Der Passagierverkehr hat sich bei den beiden fusionierten Fluggesellschaften LAN und TAM im Februar 2016 erneut verbessert.

Bei LATAM sind im Februar 5,469 Millionen Passagiere zugestiegen, das waren gut zwei Prozent mehr als die beiden Airlines im Februar 2015 zusammen transportiert haben. Das Angebot wurde um 5,8 Prozent auf 11,054 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während die Nachfrage um knapp sieben Prozent auf 9,379 Milliarden Sitzplatzkilometer anzog. Die Auslastung erreichte im Februar 84,8 Prozent, dies entspricht einer Verbesserung von 0,9 Prozentpunkten. Die Frachtleistung hat sich um 7,4 Prozent auf 285 Millionen Tonnenkilometer verschlechtert.