LATAM Airlines mit mehr Passagieren

LAN Boeing 787 Dreamliner (Foto: Boeing)

Der Passagierzahlen haben sich bei den beiden fusionierten Fluggesellschaften LAN und TAM im Juni 2015 verbessert, auch die Nachfrage hat wieder angezogen.

Bei LATAM sind im Juni 5,177 Millionen Passagiere zugestiegen, das waren 2,2 Prozent mehr als die beiden Airlines im Juni 2014 zusammen transportierten. Das Angebot wurde um 2,3 Prozent auf 10,498 Milliarden Sitzplatzkilometer vergrössert, während sich die Nachfrage um 1,9 Prozent auf 8,558 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung erreichte im Juni 81,5 Prozent, dies entspricht einer Verschlechterung von 0,4 Prozentpunkten. Die Frachtleistung hat sich um 9,9 Prozent auf 294 Millionen Tonnenkilometer verschlechtert.

Mit der fusionierten Airline flogen im ersten Halbjahr 2015 33,037 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 1,2 Prozent.